AjansHaber.com.tr Yaşam Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti

Eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti.

Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.

Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Müstehcen yayın yapan kadın serbest
Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
Cenaze dönüşü dehşeti yaşadılar!
Bingöl'de feci kaza: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Zihinsel engelli genç annesini öldürdü!
Başkentte silahla vurulan kadın hayatını kaybetti!
4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ormanda bulundu