Eşini pompalı tüfekle vurdu!

Adana'da olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nda gerçekleşti.

Abdullah T. ile eşi Müzeyyen T. arasında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı

Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah T, eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurdu, ardından kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Müzeyyen T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı aranıyor

Polis ekipleri, zanlı Abdullah T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.