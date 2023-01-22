Esenyurt’ta omuz atma tartışması karakolda bitti!

Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

İddiaya göre olay, düğünde kız ve erkek tarafından 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden çıktı.

Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.