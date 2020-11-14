AjansHaber.com.tr Gündem Esenyurt'taki eğlence mekanının sahibi gözaltında

Esenyurt’ta güzellik yarışması düzenlenen eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı

Esenyurt’ta koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek, güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanın sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek, güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanın sahibi gözaltına alındı.

"Miss Uganda" adı altında düzenlenen programda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, eğlence mekanı sahibini gözaltına alırken, programı organize ettikleri iddia edilen yabancı uyruklu 6 kişiye işlem yapıldı.

Söz konusu eğlence mekanının, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırı işletildiği gerekçesiyle daha önce de mühürlendiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sadık Albayrak'tan önemli açıklamalar
91 saat kaldığı enkazı hatırlıyor mu?
İYİ Partililer Buğra Kavuncu'nun istifasını istedi
“Türk uyanışı: Yeni bir imparatorluğa doğru”
Erdoğan’ın Kafkasya'da artan rolü
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü böyle yakalandı
Bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı