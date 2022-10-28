Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde patlama!

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenler'de oto sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor..