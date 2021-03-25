"Esed'in askerleri Hafter güçlerine katılmak için firar ediyor"

Libya'daki yabancı paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi için çağrılar sürüyor. Ancak ülkeye paralı askerlerin gittiğine dair bir iddia da var. Suriye'deki Esed rejimi askerlerinin firar ederek darbeci Hafter güçlerine katıldığı öne sürüldü.

Suriye'deki iç savaş ile birlikte yaşanan ekonomik sıkıntı, rejimin askerlerine maaş ödemede sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Ülkede artan enflasyon ve işsizlik sonucu paralı askerlik ciddi bir kazanç kapısı haline geldi.

Birçok Esed rejimi askerinin Libya'daki darbeci Hafter güçlerine katılmak için arayış içinde oldukları belirtiliyor.

Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nün bu iş için merkez olarak kullanıldığı ve Libya'nın yanı sıra Venezuela'da görev yapmak üzere paralı asker devşirilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.