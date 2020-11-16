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Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

Suriye'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği açıklandı. Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.

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