Esed rejiminin Akdeniz'de petrol arama girişimi Lübnanlı siyasetçileri harekete geçirdi

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri için Rus enerji şirketleriyle yaptığı anlaşma üzerine harekete geçen Lübnanlı siyasiler, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesini talep ediyor.

Esed rejiminin, Akdeniz'de Lübnan kara sularını da kapsayan bloklarda petrol arama çalışmaları için Rus enerji şirketlerini yetkilendirmesi adımının ardından bugün Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker ile Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aker ve Vehbe'nin görüşmesinde ülkenin kuzey ve güney deniz sınırlarına ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin Lübnan haklarını korumak için yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu bağlamdaki gelişmeleri takip etme konusunda iki bakanın mutabık kaldığı ifade edildi.

Lübnan Güçleri Partisi'nden Rus şirketin uyarılması çağrısı

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, mevcut haritalarda Lübnan-Suriye deniz sınırlarının iç içe gösterildiğini söyledi.

Esed rejiminin, Lübnan'ın 2014 yılında bölgede petrol ve gaz arama çalışmalarını başlatma önerisine karşı çıktığını hatırlatan Caca, şöyle devam etti:

"Lübnan hükümeti, 2017'de sınır konusunda görüş birliği sağlamak amacıyla Esed hükümetine bir yazı gönderdi ancak herhangi bir yanıt gelmedi. İki gün önce ise Esed hükümetinin, Suriye'nin (tek taraflı) belirlediği sınırlarda petrol ve gaz arama çalışmaları için Rus firmasını yetkilendirdiği sürpriziyle karşılaştık."

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra ülkedeki siyasi güçleri, petrol arama çalışmalarının yapılacağı Suriye deniz blokunun Lübnan sınırıyla iç içe olduğu konusunda Rus enerji şirketini uyarmaya çağıran Caca, tıpkı İsrail'le yaptıkları gibi Suriye ile de deniz sınırını belirlemek için teknik görüşmelere gitmeleri gerektiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de konuya dair yazılı bir notla bilgilendirilmesi çağrısında bulunan Caca, Esed rejiminin dostça yaklaşımlara yanaşmaması durumunda Uluslararası Tahkim Mahkemesine başvurulabileceğine vurgu yaptı.

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğu 2010-2017 yıllarında Lübnan-Suriye deniz sınırı sorunlarının çözümü için iki ülkenin yetkili makamlarına 20'den fazla yazı gönderdiğini ancak herhangi bir cevap almadığını aktardı.

Basil, iki ülke arasındaki deniz sınırının iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Esed rejiminin resmi yayın organlarından "Al-Savra" gazetesi, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Al-Savra'nın 16 Mart tarihli haberinde, anlaşmanın "25+5 yıl şeklinde yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planlandığı, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğal gaz bulunması durumda da paylaşımın üretilen miktara göre yapılacağı" bilgileri yer almıştı.