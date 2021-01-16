AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, Türkiye'nin "ikinci evleri" olduğunu belirterek "Esasen biz iki ülke, tek milletiz." diye konuştu.

Türkiye ve Pakistan'ın siyasi, askeri ve halklar arasında irtibat bağlamında yaşamın tüm alanlarında birlikte hareket ettiğine dikkati çeken Han, ilişkilerin tarihten bu yana gelişerek sürdüğünü ifade etti.

Türkiye-Pakistan ilişkileri

Han, kardeş ve dost iki ülkenin sadece ortak kültürel ve dini bağlar paylaşmadığına dikkati çekerek aynı zamanda ortak sınama ve çıkarları bulunduğunu söyledi.

"Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler emsalsiz olmakla beraber dünya genelinde gıpta ediliyor." diyen Han, bunun nesillerden nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Han, Kıbrıs meselesi, Suriye ve Irak'a ilişkin diğer güvenlik sınamaları ve terörle mücadele bağlamında Pakistan'ın Türkiye’nin yanında olduğunun altını çizdi.

Söz konusu sınamaların üstesinden gelmek için iki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Han, PKK ve DEAŞ'ın açık tehditler olduğunu, Pakistan'ın da kendi sınırlarında benzer sınamalarla mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye ve Pakistan'ın bölgede ve özellikle Müslüman ülkeler için istikrar, barış ve refah sağlamaya yönelik ortak bir vizyonu bulunduğunu belirten Han, Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı desteğin de bunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Savunma iş birliği

Han, "Savunma alanında Türkiye ve Pakistan arasında artan iş birliğini memnuniyetle karşılıyorum. Örnek bir ilişki tesis ettik." vurgusunda bulunarak bu çerçevede iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin verimli bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayi üretiminde önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Han, bu çerçevede Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının (İHA) Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'da elde ettiği başarıda kilit rol oynadığını ifade etti.

Han, benzer bir şekilde Pakistan'ın da savunma sanayinde önemli gelişmeler kaydedildiğini, iki ülkenin bu alandaki iş birliğinin sürmesi gerektiğini söyledi.

Her iki ülkenin farklı savunma kabiliyetleri bulunduğunu ifade eden Han, "Askeri iş birliğinin ekonomik iş birliği üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Ortak projeler, tatbikatlar, üretim, eğitim, teknoloji paylaşımı iki ülke arasında savunma alanında ortak iş birliği alanları olarak ön plana çıkıyor." bilgisini paylaştı.

Keşmir meselesi

Dünya düzeninde değişiklikler olduğuna ve tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene kayma başladığına dikkati çeken Han, bu durumun da yeni sınamaları beraberinde getirdiğini belirtti.

Han, dünya genelinde ekonomik kaygıların ahlaki değerlerin önüne geçtiğini; Filistin, Keşmir ve Azerbaycan’daki durumların bunu açık bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Keşmir meselesine ilişkin Türkiye'ye sağladığı destekten ötürü teşekkür eden Han, "Bölgede önemli bir sınama ve güvenlik tehdidine dönüşen ve daha geniş bir alana etki etme riski bulunan Keşmir meselesini, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Dışişleri Bakanınız (Mevlüt Çavuşoğlu) ve TBMM Başkanınız (Mustafa Şentop) uluslararası platformlarda gündeme getirdi, bundan ötürü müteşekkiriz." dedi.

Pakistan’ın Hindistan'a "barış elini uzattığını" ancak bunun Yeni Delhi tarafından reddedildiğini kaydeden Han, esasen Pakistan'ın komşu ülkelerle dostane ilişkiler yürütmek istediğini söyledi.

Han, Hint "vekil örgütlerinin (proxy)" Afganistan'da faal olduğunu, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını ve bazı terör saldırılarından sorumlu olduklarına dikkati çekti.

Hindistan'ın 2019'da Pakistan'a yönelik hava saldırısına da değinen Han, "Bu büyük bir hataydı. (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi siyasi bir amaç elde etmek için yaptı. Komşu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmedi, savaş nedeniydi ve cevap vermemiz gerekiyordu. Cevabımız güçlü ve netti." değerlendirmesinde bulundu.

Han, Hindistan'ın bu olaydan ders çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgesel dinamikler

Bölgesel dinamiklerle ilgili ise Han, dünya gücü ve bir ekonomik deve dönüşen Çin'le ilişkilerinin çok iyi seyrettiğini, iki ülkenin siyasetten askeri alanda olmak üzere birbirini desteklediğini bildirdi.

Han, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK) projesinin bir ekonomi ve ticaret projesi olarak bölgeye barış, refah ve istikrar getireceğini ifade etti.

Afganistan’daki gelişmelere dair ise Han, barış sürecine Pakistan'ın destek verdiğini ve tüm sınamalara rağmen olumlu sonuçlanacağına dair ümitli olduklarını kaydetti.

Han, "İstikrarlı bir Afganistan inşa edilmesi Pakistan’ın çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.