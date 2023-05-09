Erzurum'da yeni gözaltılar var!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum’da düzenlenen "Halk Buluşması"na yönelik taşlı saldırıda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Daha önce mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.