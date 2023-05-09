Erzurum'da yeni gözaltılar var!
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinge yönelik taşlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada 9 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum’da düzenlenen "Halk Buluşması"na yönelik taşlı saldırıda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Daha önce mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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