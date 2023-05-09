AjansHaber.com.tr Gündem Erzurum'da yeni gözaltılar var!

Erzurum'da yeni gözaltılar var!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinge yönelik taşlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada 9 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum’da düzenlenen "Halk Buluşması"na yönelik taşlı saldırıda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Daha önce mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Çavuşoğlu, "Bu seçim kritik bir seçim"
AK Parti'den Erzurum açıklaması!
Ankara Emniyeti'nden hacker operasyonu!
Kamu işçilerinin zam oranı belli oldu!
Bahar Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu!
Büyük İstanbul Mitingi dünya basınının gündeminde!
Murat Kurum Ataşehir'de halka seslendi!