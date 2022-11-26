Erzurum'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayazı ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde izinsiz gerçekleştirilen gösteri yürüyüşüne katıldıkları ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Karayazı, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy ve Horasan'da, ilçe jandarma komutanlıklarıyla yapılan çalışmada 15 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında Erzurum dışında ikamet eden 8 zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.