Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Bize ulaşan olumsuz bir durum yok"

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi.

Vali Memiş, açıklamasında şunları kaydetti;

Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD İl Müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız uluşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı.Fakat can kaybına ilişkin bize gelen bir bilgi yok.

Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli.