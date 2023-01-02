AjansHaber.com.tr Yaşam Erzincan'da iş makinesinin altında kalan kişi öldü

Erzincan'da iş makinesinin altında kalan kişi öldü

Erzincan'da kentsel dönüşüm alanında çalışan iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Demirkent Mahallesi Menderes 147 Sokak'ta yıkım ve tasfiye çalışması yapılan kentsel dönüşüm alanında odun toplayan Hasip Hof (81), burada geri manevra yapan A.K'nin (41) kullandığı belediyeye ait iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Hof'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hatay'da fuhuş operasyonu!
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu!
Buzlanmadan dolayı 2 trafik polisi yaralı
Aydın'da patlamada ölen anne ve kızı defnedildi
Ordu'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi
Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı