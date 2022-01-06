AjansHaber.com.tr Gündem Erzincan'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurda kaçak geçişlerini organize eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüs ile otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 6'sı Bangladeş uyruklu, 11'i Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

3 organizatör gözaltına alındı

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.Y, K.E.S. ve T.D. gözaltına alındı.

Göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sigara ve alkolde ÖTV zammı
2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bebek kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
FETÖ’nün adliye ve cezaevi yapılanması operasyon
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
Halkbank, esnafa faizsiz kredi kullandıracak
Sigara zammında net fiyatlar belli oldu