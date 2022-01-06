Erzincan'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüs ile otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 6'sı Bangladeş uyruklu, 11'i Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

3 organizatör gözaltına alındı

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.Y, K.E.S. ve T.D. gözaltına alındı.

Göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.