Ertuğrul Gazi FSRU bugün devreye alınacak

Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek. Söz konusu kapasite, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturuyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın faaliyete başlayacak Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak.

Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor.

Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.