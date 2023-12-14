Ersin Tatar: Türkiye bizden, biz Türk Ordusu'ndan vazgeçmeyiz

Küresel Gazeteciler Konseyi, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılında, 42’si yerli, 18’i yabancı olmak üzere toplam 60 gazetecinin katıldığı uluslararası bir medya çalıştayı düzenliyor.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen medya çalıştayında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs meselesi, 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla bitmiştir.” sözleriyle net bir mesaj verdi.

Türk Ordusu'nun Kıbrıs'a ayak bastığı andan bu yana kimsenin burnunun kanamadığının altını çizen Tatar, "Dün akşam İngiliz bakan yardımcısına da söyledim, Türkiye bizden, biz Türk Ordusu'ndan vazgeçmeyiz bu da böyle biline" diye konuştu.

Tatar'ın ardından konuşan Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı bir KKTC tespiti geldi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını hatırlatan Feyzioğlu, o drama seyirci kalan güçlerin KKTC'yi tanımadığına değinerek, “KKTC’nin müesses nizam tarafından tanınmaması, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti oluşuyla ilgilidir” diye konuştu.

16 Aralık'ta sona erecek çalıştayla ilgili konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “KKTC kardeş ülke ve kardeş millet olarak bizim hassas noktamızdır. KKTC’nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması bizi de yakinen ilgilendiriyor." dedi.