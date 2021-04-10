Ersin Korkut, 'Amed başkentimiz' sözleri nedeniyle özür diledi
Oyuncu Ersin Korkut, sosyal medyada yayınlanan ve "Amed başkentimiz" ifadelerini kullandığı video nedeniyle özür diledi. Korkut, "Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır." dedi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli eğlence programıyla ünlenen oyuncu Ersin Korkut sosyal medyanın gündeminde.
Diyarbakır ziyaretinde çekilen ve sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir video nedeniyle Korkut'a tepki yağdı.
"AMED BAŞKENTİMİZ"
Söz konusu videoda bir hayranının 'Diyarbakır'ı nasıl buldun' sorusuna karşılık Korkut, "Diyarbakır, Amed, Amed... Başkentimiz... Seviyoruz Amed'i" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine hayranından gelen; "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusuna da "Başkan ben olayım..." cevabını veren Korkut sosyal medyanın gündemine oturdu.
ÖZÜR DİLEDİ
Binlerce tepki mesajının ardından ünlü oyuncu sözleri nedeniyle özür diledi.
Ersin Korkut, "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır" dedi.
Oyuncu Ersin Korkut'un, "Amed bizim başkentimiz." dediği video büyük tepki çekti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 9, 2021
🔹Ersin Korkut'a tepki için açılan #ErsinKorkutTutuklansın hastagi sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/gzmbEbNwmh
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