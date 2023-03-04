Ersan Şen'in çağrısına İYİ Parti'den yanıt!

Hukuk Profesörü Dr. Ersan Şen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulundu.

Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda talep gelmesi halinde görevden kaçmayacağını açıkladı.

Ersan Şen, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Kormuyorum, kompleksim yok. Bu ülkeyi yönetebilmek için acayip bir şey olmayada gerek yok.” yanıtını verdi.

İYİ Parti'den yanıt

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti'ye yapmış olduğu çağrı sonrası Ersan Şen, "Meral Akşener biraz önce aradı, 'Hocam adaylık konusunda ciddi misiniz?' dedi. 'Ciddiyim' diyince 'Kapımız açık, buyurun görüşelim" ifadelerini kullandı.