Erol: “Tunceli ve Bingöl'de tedbir alınmalı”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaparak, Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebini ilettiklerini hatırlattı.

Elazığ'ın deprem sonrasında 50 bine yakın göç aldığını, 11 il içerisinde ağır hasarlı bina sayısı bakımından altıncı sırada olduğunu dile getiren Erol, şehrin 15 bin yeni konuta ihtiyacı olduğunu söyledi.

Elazığ'da 2020'de yaşanan deprem sonrasında TOKİ'nin yaklaşık 25 bin konut yaptığını dile getiren Erol, "Eğer 2020 yılında o deprem sonrası bu kadar konut yapılmasaydı, önleyici tedbirler alınmasaydı, bugün biz de Malatya, Adıyaman, Maraş, Hatay gibi çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik." diye konuştu.

Bilim adamlarının bölgedeki yeni fay hatları ile ilgili uyarılarına dikkati çeken Erol, nasıl Elazığ'da önleyici tedbirler alınarak inşa edilen TOKİ evleri sayesinde, birçok can ve mal kaybı engellendiyse Tunceli'nin ve Bingöl'ün de afet bölgesi kapsamına alınarak benzer tedbirlerin sağlanması gerektiğini belirtti.

Erol, bir risk yönetim anlayışının orada uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gürsel Erol, olası bir deprem sürecinde Elazığ'ın bugünden lojistik merkezi ilan edilerek bölge müdürlüğü statüsünde değerlendirilmesini, AFAD, Kızılay ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerinin burada stok yapmasını talep etti.