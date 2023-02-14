Erol: “Elazığ’da afet bölgesi ilan edilmelidir”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 11 ili etkilediğini vurgulayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan depremden sonra devletin orada olduğunu belirten Erol, devlet orada olunca kriz yönetiminin başarıyla sonuçlandığını ve vatandaşın mağduriyetlerinin giderildiğini anlattı.

CHP'li Erol, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ise devlet kurumlarının çalıştırılmadığını iddia ederek, "Hükümet, enkaza dönmüştür ve devlet kurumlarını çalıştırmamıştır." diye konuştu.

Gürsel Erol, "Devlet nerede?" diyen vatandaşların, hükümeti kastettiğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmediğini söyleyen Erol, ancak yapılan çalışmalara göre Elazığ'daki 428 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Depremin en etkili olduğu illerden birinin Elazığ olduğunu savunan Erol, "Elazığ, risk altında. Elazığ'da ölüm istemiyorsanız, kontrolsüz yıkım istemiyorsanız, insanlarımızın ölümünü engellemek istiyorsanız Elazığ'ı afet bölgesi ilan edin. Deprem riski taşıyan Bingöl ve Tunceli'yi de bu sürece dahil edin." dedi.