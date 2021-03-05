Ermenistan'ın skandal Türkiye mesajına Türk Büyükelçiden tokat gibi yanıt

Bulgaristan'ın 3 Mart’ta kutladığı Milli Günü nedeniyle, Sofya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nin Türkiye’yi hedef alarak “Türk köleliğinden kurtuluşunuzun yıldönümünü kutlarız” diye mesaj yayınlamasına, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Twitter üzerinden tepki verdi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sofya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’ne tavsiyem şudur: Türkiye ve Bulgaristan NATO müttefikidirler. Türkler ve Bulgarlar zor zamanlarda birbirlerine destek olan komşulardır. Sürekli tarihi açıdan nefret içerikli tutumları öne çıkarmak yerine barışçıl olmayı deneyin” ifadelerine yer verdi.

Gereken yanıtı verdim

Sekizkök, yaptığı açıklamada ise “Ermenistan Büyükelçiliği’ne gereken yanıtı verdim” diyerek şöyle konuştu: “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler her alanda çok iyi durumda. İlişkilerimizi daha da ileriye götürme gayreti içerisindeyiz. İki ülke arasındaki bu dostluk, müttefiklik ve bölge barışına katkı sağlayan tutumlar, anlaşılan Ermenistan Büyükelçiliği’ni rahatsız etmiş. Ermenistan Büyükelçiliği yaptığı ajitasyon içerikli bu paylaşımla Bulgar dostlarımızı kışkırtma hesapları içindeydi. Ancak bu emellerine ulaşamadılar.”

Bulgaristan, ‘93 Harbi’ olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması Bulgaristan Prensliği’nin kurulmasına olanak sağladığı için, her yıl 3 Mart’ı milli bayram olarak kutluyor. Sofya yönetimi, son dönemde resmi söylemlerinde Türkiye’yi rencide edici açıklamalardan kaçınmayı tercih ediyor.