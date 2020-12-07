Ermenistan'ın başbakan adayı: "Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız"

Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, muhalefet partilerinin başbakanlığa ortak aday gösterdiği Vazgen Manukyan Türkiye'yi hedef aldı. Manukyan, "Türkiye karşıtı bir cephe oluşturacağız ve biz de o cephenin ön safında olacağız" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların istifa çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.

BAŞBAKANLIĞA YENİ ADAY

Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi. Öte yandan Manukyan, Ermenistan'ın eski başbakanlarından birisi olarak tanınıyor.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Muhalefet partilerinin başbakanlığa ortak aday olarak gösterdiği Vazgen Manukyan, ilk açıklamasında Türkiye'yi hedef aldı. Manukyan, "Türkiye karşıtı bir cephe oluşturacağız ve biz de o cephenin ön safında olacağız" ifadelerini kullandı.