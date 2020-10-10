Ermenistan'ın ateşkes sevinci

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Moskova'daki görüşmelerinin ardından Ateşkes kararı alması cephe'de darbe üzerine darbe yiyen Ermenileri rahatlattı.

Ateşkes haberinin gelmesi ile birlikte gece saatlerinde başkent Erivan'da sokaklara çıkan Ermeniler kutlamalar gerçekleştirdi. Çok sayıda Ermenistan vatandaşı bayraklarla sokaklara akın etti.

ERİVAN'DA ATEŞKES KUTLAMALARI!



🔹Ateşkes haberinin gelmesi ile birlikte gece saatlerinde başkent #Erivan'da sokaklara çıkan Ermeniler havai fişekler atarak kutlamalar gerçekleştirdi.

🔹Çok sayıda #Ermenistan vatandaşı bayraklarla sokaklara akın etti. pic.twitter.com/YG9l57QYxe — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 10, 2020

Bugüne kadar Azerbaycan korkusuyla yaşayan Ermenistanlılar, ateşkes ilan edilmesiyle sevinçlerini sokağa çıkarak kutladı.

Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Yıllardır sivillere saldırarak katliamlar yapan Ermenistan'a seslenen sosyal medya kullanıcıları, 'Bu kadar korkuyordunuz madem niye saldırıyorsunuz' yorumlarında bulundu.

Bilindiği üzere Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları Ermenistan'ın geçtiğimiz hafta Tovuz'da sivillere saldırmasının ardından başlamıştı. Ve Azerbaycan'ın düzenlediği harekatlarla Ermenistan ağır kayıplar vermişti.

Savaşta kaybetmesinin üzerine Ermenistan Başbakanı Paşinyan, neredeyse çalmadık kapı bırakmayarak yardım dilenmişti.