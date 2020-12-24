Ermenistan'da muhalifler Paşinyan'ın makam aracına saldırdı

Daha önce ziyarete gittiği kiliseden kovulan Paşinyan, bu sefer de Başbakanlık binasını kuşatan protestocuların hışmıyla karşı karşıya kaldı. Protestocular Paşinyan'ın aracına saldırdı.

Ermenistan'da sular durulmuyor. Azerbaycan karşısında alınan yenilgiden sorna Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halk tarafından gittiği her yerde tepkiyle karşılanıyor. Daha önce ziyarete gittiği kiliseden kovulan Paşinyan, bu sefer de Başbakanlık binasını kuşatan protestocuların hışmıyla karşı karşıya kaldı. Protestocular Paşinyan'ın aracına saldırdı.

Başkent Erivan'da, Paşinyan karşıtı protestocular, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı.

🇦🇲 Ermenistan'da, Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ’da yenilgiyi kabul eden anlaşmayı imzalamasından sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik protesto gösterileri sürüyor pic.twitter.com/3dHpBap6Dm — 🇹🇷MÜRÜVVET SAĞLAM🇹🇷 (@muruvvet_saglam) December 24, 2020

Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde tedbirler aldı.

Paşinyan'ın aracı göstericiler tarafından saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı.

Başbakanlık binası önünde bakanların binaya giriş ve çıkışlarını engellemek isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşandı.

Bina çıkışının önündeki yolu kapatan eylemciler, resmi araçların geçişini engellemeye çalıştı.

Resmi bir araç polisin arasından geçerek, protestocuların üzerine doğru ilerledi.

Yumruklarla saldırdılar

Protestocular, arabaya kar topu atarak ve yumruklarla saldırdı. Aracı engellemeye çalışan bazı protestocular da gözaltına alındı.

Paşinyan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdikten sonra protestocular, Başbakanlık binasının etrafından ayrılmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kuran protestocular, geceyi burada geçirerek gösterilerine devam etti.