Ermenistan'da göstericiler yeniden sokaklarda

Ermenistan'da protestocular yine sokaklarda. İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor.

Muhalifler, hafta sonu Başbakan Paşinyan'a koltuğunu bırakması için süre verdi.

Verilen süre doldu, ancak Paşinyan istifa etmedi.

Sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Buna tepki gösteren muhalifler, başkent Erivan ve diğer şehirlerde sivil itaatsizlik eylemlerine başladı.

Bazı bölgelerde caddeler trafiğe kapatıldı. Önlemleri sıkılaştıran polis, en az 90 kişiyi gözaltına aldı. Ülkenin diğer şehirlerinde de göstericiler sokağa çıktı.

Muhalifler sosyal medyadan da protesto çağrıları yapıyor.

Ermenistan medyası, protestocuların ulaşımını engellemek için başkent Erivan'daki metronun kapatıldığını yazdı.