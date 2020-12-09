AjansHaber.com.tr Dünya Ermenistan'da göstericiler yeniden sokaklarda

Ermenistan'da göstericiler yeniden sokaklarda

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine halkın protesto gösterileri tekrar başladı. Başkent Erivan ve diğer şehirler bir kez daha karıştı.

Ermenistan'da protestocular yine sokaklarda. İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor.

Muhalifler, hafta sonu Başbakan Paşinyan'a koltuğunu bırakması için süre verdi.

Verilen süre doldu, ancak Paşinyan istifa etmedi.

Sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Buna tepki gösteren muhalifler, başkent Erivan ve diğer şehirlerde sivil itaatsizlik eylemlerine başladı.

Bazı bölgelerde caddeler trafiğe kapatıldı. Önlemleri sıkılaştıran polis, en az 90 kişiyi gözaltına aldı. Ülkenin diğer şehirlerinde de göstericiler sokağa çıktı.

Muhalifler sosyal medyadan da protesto çağrıları yapıyor.

Ermenistan medyası, protestocuların ulaşımını engellemek için başkent Erivan'daki metronun kapatıldığını yazdı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın korktuğu başına geldi
Hiç kimse Erdoğan'ı nasıl durduracağını bilmiyor
Hafter yetkililerle görüşmek üzere Kahire'de
"Erdoğan kararlı, devam edecek"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah sözler
ABD'de Çeteler, PS5 Tırlarına Saldırmaya başladı
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Yanlış yorumlandı