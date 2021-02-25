Ermenistan'da darbe girişimine Türkiye'den açıklama

Bugün Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırırken, bu durum 'darbe girişimi' olarak nitelendirildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası anlaşma imzalamak zorunda kalan Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kaybedince ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi.

PAŞİNYAN, DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Bugün Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı yazı ile Paşinyan'ı istifaya davet ederken, başbakan yaptığı ilk açıklamada bunun bir darbe girişimi olduğunu belirtti ve destekçilerini sokağa çağırdı.

RUSYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Rusya, bu durumun Ermenistan'ın içişleri olduğunu kaydetti. Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi.

"DARBEYE KARŞIYIZ"

Çavuşoğlu, demokrasilerde vatandaşların yönetimle ilgili eleştiri yapmasının, hatta istifa çağrısında bulunmasının doğal olduğunu belirterek "Ama askerlerin, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı bir kere daha şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgenin istikrarı için önemli bir fırsat penceresinin bulunduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle karşıyız. Herhangi bir temasımız olmadı, biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa olsun darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.