Ermenistan'a Karabağ Kafan'dan çekilmesi için verilen süre doluyor

Çekilme için verilen sürenin dolmasına saatler kala sınır hattındaki öfkeli kalabalık yolu kapattı, bu sırada silah sesleri yükseldi. Tarihi değişiklik öncesinde ise bir kez daha harita değiştirildi.

Savaşın ardından yaklaşık bir ay sonra ateşkesin bozulduğu Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun Kafan çevresindeki yaylaları terk etmesi için Ermenistan'a verdiği süre bugün yerel saatle 17.00'de doluyor.

BBC, 10 Kasım anlaşması gereğince Ermenistan milislerinin yaylaları terk etmeye başladığını bildiriyor. Yerel medyaya konuşan belediye başkanı Gevorg Parsyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı askerlere saat 17.00'ye kadar yüksekliklerden çekilmelerini emretti" dedi.

Söz konusu yaylalar, Dağlık Karabağ'ın güneyinde, Ermenistan sınırında yer alıyor. Kafan şehrinin etrafındaki Ermenilerin kontrolünde yer alan stratejik yükseklikler, Azerbaycan ordusunun kontrolüne girmiş olacak.

Ermenistan ordusunun 'Sovyetler Birliği' sınırlarına çekilmek zorunda kaldığını savunan Kafan Belediye Başkanı Parsyan, "Azerbaycan ordusunun sınırlarımıza yaklaşacağı ve bizden sadece 1 kilometre uzakta, Kafan havaalanına 200-300 metre uzaklıkta olacağı ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Ermenistan yerel medyasındaki haberlerde, savaşın ardından Dağlık Karabağ'a yerleştirilen Rus barış gücü askerlerinin Kafan çeveresindeki Azerbaycan sınırına konuşlandırılması için görüşmeler var.

#karabağ Ermeniler, kapan bölgesindeki ana tepelerin ve 13 köyün yükseklerinin Azerbaycan'a geri dönmesini protesto etmek için İran sınırını kapattı. pic.twitter.com/9d4SWwLZrn — SİNİRHALK (@sinirhalk) December 18, 2020

Ruslar konuşlanacak

Yerel medya, Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan'ın bölgeye yaptığı ziyaretin ardından Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirli bölgelerinde Rus barış güçlerinin konuşlandırılacağını bildiriyor.

Azerbaycan ordusunun köy yollarını kapatacağını ileri süren belediye başkanı Parsyan, Kafan'dan Hndrant, Yeovard ve Ujanis'in Ermeni köylerine giden yolların bir kısmının Azerbaycan topraklarına katılacağını söyledi.

Yol kapattılar

Kafan (Ermenice Kapan) çevresindeki gelişmeler şehrin bağlı olduğu Syunik eyaletini birbirine kattı, öfkeli göstericiler Kafan havaalanına giden yolu kapattı.

İstifa baskılarına direnen Başbakan Nikol Paşinyan'dan açıklama talep eden protestocuların yolu kesmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

Silah sesleri

Yerel medya, gösteri sırasında silah seslerinin duyulduğunu gösteren video kaydını yayınladı. İlk olarak sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ses getirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan, bugün önemli bir konuk ağırlayacak. Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başındaki isim Aleksandr Bortnikov Erivan'ı ziyaret edecek. Ermenistan makamları ziyarete ilişkin bir detay açıklamadı.

Çatışma hatlarına ve Laçın koridoruna 1960 asker yerleştiren Rusya Savunma Bakanlığı ise, geçen haftanın ardından bir kez daha Dağlık Karabağ'da harita değişikliğine gitti.

Yeni haritada, Rus birliklerinin operasyon alanının kuzeye doğru genişlediği ve Çaylı köyünü kapsadığı göze çarpıyor. Ayrıca harita, Laçın koridoru etrafındaki alanı da Rus barış güçlerinin kontrolünde gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerindeki çatışmaların ardından da bölgeyi Rus barış güçlerinin kontrolünde göstermiş ve harita bir süre sonra eski haline dönmüştü.

Bu değişiklik Azerbaycan tarafında bazı protestolara neden olmuştu. Yetkililer değişiklik hakkında yorum yapmadı ancak çok sayıda milletvekili Rusya'nın adımını kınamıştı.

Ermenistan, Hocavend'de bağlı Köhne Tağlar ve Çaylaggala köyleri etrafındaki çatışmalarda 73 askerinin esir alındığını ve hiçbir haber alamadığını açıkladı.

Haberlerde daha önce kayıp asker sayısı 160 olarak yer almıştı. Ermenistan yerel medyası, çatışma bölgesinde dokuz Ermenistan askerinin cesedinin bulunduğunu aktarıyor.

Esir alınan askerlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca Erivan'da yeni bir öfke patlaması yaşanmış, protestocular kapıları kırıp Savunma Bakanlığı'na girmişti.

Rus Sputnik Ermenice'de hafta içinde skandal bir haber yayınlanmıştı. 'Karabağ'da provokasyonlar sürecek. Türkiye Rusya'nın etkisini kırmak istiyor' başlığını taşıyan haberde, Türkiye ve Azerbaycan'ın barış gücünün işini zorlaştırmak için her türlü provokasyona girişebileceği savunulmuştu.