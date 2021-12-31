AjansHaber.com.tr Gündem Ermenistan Türk mallarına yasağı kaldırdı

Ermenistan Türk mallarına uyguladığı yasağı kaldırdı

Ermenistan, 1 Ocak itibariyle Türk ürünlerine yönelik yasağı kaldıracağını duyurdu. Açıklama Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki yılın son hükümet toplantısında Türk menşeli ürünlere yönelik devam eden boykot ele alındı.

1 Ocak 2022'ye kadar devam eden yasağın uzatılmaması yönünde karar verildi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türk mallarına yönelik ambargonun kaldırılacağını açıkladı.

Ermenistan hükümeti tarafından, Karabağ'daki savaş döneminde Türk ürünlerine yönelik ambargo kararı alınmış ve ürünlerin bir yıl boyunca ülkeye girişine izin verilmemişti.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi verdi
Hedef dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma
TOGG'un tanıtımında muhabire anlamsız müdahale
Kripto taslağının detayları belli oldu
Fransa'da Bilal Camisi'nin kapatılacağı kesinleşti
Bir pitbull dehşeti daha
Günlük kur seviyesi ile altın fiyatı açıklandı