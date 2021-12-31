Ermenistan Türk mallarına uyguladığı yasağı kaldırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki yılın son hükümet toplantısında Türk menşeli ürünlere yönelik devam eden boykot ele alındı.

1 Ocak 2022'ye kadar devam eden yasağın uzatılmaması yönünde karar verildi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türk mallarına yönelik ambargonun kaldırılacağını açıkladı.

Ermenistan hükümeti tarafından, Karabağ'daki savaş döneminde Türk ürünlerine yönelik ambargo kararı alınmış ve ürünlerin bir yıl boyunca ülkeye girişine izin verilmemişti.