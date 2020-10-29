Ermenistan saldırısı 20 günlük bebeği öksüz bıraktı

Ermenistan'ın 21 kişinin ölümüne neden olan Berde katliamında geride gözü yaşlı aileler kaldı.

Ölen siviller arasında olan 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Kezban Mirzaliyeva, 3 kız kardeşten en büyüğüydü. 20 günlük kızı için kıyafet ve mama almaya çıktı. Ancak katliamda babasıyla birlikte aynı aracın içinde can verdi. Kezban öğretmenin adı geride kalan kızına verildi. TRT Muhabiri Damla Erikan ile kameraman Altan Ayhan, ailenin acısına ortak oldu.

Saldırı sırasında Kezban öğretmen ve babasının yanında olan komşuları Nurlan Süleyman o anları gözyaşları içinde anlattı;

"Buradan gitti, şehre gitti hem çocuğuna erzak almak için yemek almak için. Birinci patlamadan sonra ben arabadaydım korktum arabadan düştüm yere. İkinci bir patlama oldu ondan sonra ben onları görmedim. Patlama ile ben mağazanın içine attım kendimi. Sonra geldim gördüm ki kızını kucaklamış şekilde baba kız ölmüşlerdi."

Kezban ile birlikte araçta 45 yaşındaki babası Çerkez Mirzaliyev de bulunuyordu. Hain saldırı sonrası ikisi de evine geri dönemedi.

Genç çift Ermenistan’ın Terter'deki saldırılardan kaçıp Berde'ye gitmişti. Ancak burada da Ermenistan’ın zulmünden kurtulamadılar.

Öte yandan, Kezban öğretmenin eşi Elçin İsmailov, eşi ve kayınbabasının ölüm haberini alır almaz Terter'deki cephe hattından evine döndü. Eşini doğum yaptıktan sonra sadece 1 gün görebildiğini söyleyen İsmailov "Şimdi kızım öksüz büyüyecek. Annesini kokusuna bile doyamadan kaybetti. Onun ne suçu var." diye konuştu.

21 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlendiği, bunun sonucunda 21 sivilin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Berde'de bugün yaşanan saldırı, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar arasında "bir günde en çok sivil kaybın yaşandığı gün" olarak kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırılarında bugüne kadar 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı

27 Eylül'den 29 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.