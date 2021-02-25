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Ermenistan ordusu hükümetin istifasını istedi

Azerbaycan'a karşı Karabağ'da yenilen Ermenistan'da sular durulmuyor. Siyasi krizin giderek derinleştiği Ermenistan'da ordu, Başbakan Paşinyan ile hükümetinin istifasını talep etti.

Azerbaycan'a karşı yenilginin ardından suların durulmadığı Ermenistan'da İskender füzeleri tartışması başladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan daha önce Dağlık Karabağ savaşında Rus yapımı İskender füzelerinin kullanılması gerektiğini söylemişti.

Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığını söyleyerek Sarkisyan'a karşı çıkan Başbakan Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı." ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmalar üzerine Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti.

PROSTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

Başkent Erivan'da sokağa çıkan protestocular, kent merkezindeki hükümet binalarının yakınında bulunan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında 50'den fazla protestocu gözaltına alınmıştı.

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