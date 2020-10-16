Ermenistan Nahçıvan'ı vurdu! Anlaşma gereği Türkiye'ye yapılmış sayılıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

Kars anlaşmasıyla Türkiye’nin garantörlüğü altında bulunan Nahçıvan’da Ermenistan provakasyonu!



Ermenistan tarafından ateşlenen balistik bir füzenin Nahçıvan’ın güneydoğusundaki Ordubad Rayonu’na düştüğü ifade ediliyor.

Füze Ermeni işgalindeki Karabağ Qubatlı Rayonundan atılmış. pic.twitter.com/U7uDBi1MFn — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 16, 2020

NAHÇIVAN'A YAPILAN SALDIRI TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ SAYILIYOR

İstiklal Savaşı döneminde, Atatürk'ün girişimiyle Rusya ile masaya oturuldu ve 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye ve Sovyetler Birliği, Nahçıvan'ın garantör ülkeleri oldu.

Bu anlaşmadan sonra 13 Ekim'de Kars Anlaşması imzalandı ve Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın koruyuculuğunda özerk bir bölge olması teyit edildi. Kars Anlaşması'nı Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan imzaladı. Anlaşma, Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askeri müdahale yetkisi vermekte.