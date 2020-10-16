Ermenistan Nahçıvan'ı vurdu! Anlaşma gereği Türkiye'ye yapılmış sayılıyor
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Nahçıvan'a yapılan saldırı, geçmişte imzalanan garantörlük antlaşması hükmünce Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.
Kars anlaşmasıyla Türkiye’nin garantörlüğü altında bulunan Nahçıvan’da Ermenistan provakasyonu!— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 16, 2020
Ermenistan tarafından ateşlenen balistik bir füzenin Nahçıvan’ın güneydoğusundaki Ordubad Rayonu’na düştüğü ifade ediliyor.
Füze Ermeni işgalindeki Karabağ Qubatlı Rayonundan atılmış. pic.twitter.com/U7uDBi1MFn
NAHÇIVAN'A YAPILAN SALDIRI TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ SAYILIYOR
İstiklal Savaşı döneminde, Atatürk'ün girişimiyle Rusya ile masaya oturuldu ve 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye ve Sovyetler Birliği, Nahçıvan'ın garantör ülkeleri oldu.
Bu anlaşmadan sonra 13 Ekim'de Kars Anlaşması imzalandı ve Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın koruyuculuğunda özerk bir bölge olması teyit edildi. Kars Anlaşması'nı Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan imzaladı. Anlaşma, Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askeri müdahale yetkisi vermekte.
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