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Ermenistan halkı Rus silahlarını sorumlu tuttu

Ermeni halkı, Karabağ savaşının kaybedilme nedeni olarak Rus silahlarını sorumlu tuttu.

Yıllarca işgal altından olan Karabağ'ın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmasının yankıları Ermenistan'da dalga dalga büyüyor. Ermeni halkı, Karabağ savaşının kaybedilmesinden Rus silahlarını sorumlu tuttu.

RUS SİLAHLARI İHA'LARA KARŞI BAŞARISIZ

Forum ve sosyal medyada Ermeni vatandaşlar Rus hava savunma sistemlerinin insansız hava araçlarına karşı işe yaramadığını belirtti. Su-30 savaş uçakları ve İskender füzelerinin çatışmalarda başarılı olamadığına dikkat çeken Ermeniler, Rusya'yı ağır sözlerle eleştirdi.

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