Ermenistan erken seçime gidiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Ermenistan ordusunun Karabağ'da hezimete uğramasının ardından ülkede tansiyon düşmüyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan bugün, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Başbakan Paşinyan, darbe girişimi olarak nitelediği olayın ardından, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu kararı kabul etmemişti.

Ülkede siyasi gerilim had safhaya ulaştı.