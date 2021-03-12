Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, tedavi altına alındı. Yardımcısı Hasmik Petrosyan, kalp rahatsızlığı bulunan Sarkisyan'ın koronavirüs ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İki ay önce koronavirüs teşhisi konulan ve Londra'da tıbbi gözetim altında tutulan Sarkisyan, geçen ay İngiltere'den Ermenistan'a dönmüştü.

Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı krizi

Sarkisyan ile Başbakan Nikol Paşinyan arasında bir süredir "Genelkurmay Başkanı krizi" yaşanıyor.

Sarkisyan son olarak Paşinyan'ın sunduğu yeni Genelkurmay Başkanı adayını ikinci kez reddetti.

Sarkisyan, yarın da iktidar ve muhalefet ile ülkede yaşanan siyasi gerilimi müzakere etmeyi planlıyordu.