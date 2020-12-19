Ermenistan Başbakanı Paşinyan yas nedeniyle düzenlenen törende kalabalığın arasında kaldı

Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin anısına üç günlük resmi yas ilan etti. Başbakan Paşinyan, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığına giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bırakırken, Ermeni halkının yaşadıklarını "kabus" olarak nitelendirdi. Paşinyan'a hem protesto hem de destek vardı. Ermenistan lideri, bir ara kalabalığın arasında kaldı ve ezilme tehlikesi atlattı.

Des milliers d’arméniens acclament le premier ministre arménien @NikolPashinyan, pendant que l’opposition continue ses provocations, même en ce jour de deuil national. pic.twitter.com/Q4njX9BehR — K.Manoukian ♰ (@KaloManoukian) December 19, 2020

Ermenistan'da Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden 40 gün sonra, çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askerler için üç günlük resmi yas ilan edildi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi cumartesi sabahı, savaşta ölen askerlerin defnedildiği, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığına giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bıraktı.

"ULUSUMUZ BİR KABUS GÖRDÜ VE GÖRMEYE DEVAM EDİYOR"

Paşinyan, Ermenistan halkına seslendiği video mesajında, "Ulusumuzun tamamı bir kabus gördü ve görmeye devam ediyor. Bazen tüm hayallerimiz ve iyimserliğimiz yıkıma uğramış gibi geliyor" dedi.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İSTENİYOR

Bu arada Ermenistan'da muhalefet, savaşı durduran ateşkes anlaşmasını imzaladığı için Paşinyan'ı "ihanet" ile suçlayarak derhal görevinden istifa etmesini talep ediyor.

"SİLAHLAR ŞEMSİYENİN İÇİNDE" İDDİASI

Paşinyan karşıtı aktivistler ise, Ermeni liderin mezarlığa geldiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, etrafındaki korumaların silahlarını şemsiyelerin içine sakladığını iddia etti.