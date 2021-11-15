Ermenistan Başbakanı Paşinyan Savunma Bakanı'nı kovdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanı'nı görevden aldı.

GÜNLERDİR TARTIŞILIYOR

Paşinyan, sınır ihlalinin ne zaman gerçekleştiğini söylemedi ancak güvenlik konseyi toplantısında olayla ilgili olarak Bakan Arshak Karapetyan'ı görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin Pazar gününden beri bunu tartıştığını vurguladı.