Ermenistan Başbakanı Paşinyan Savunma Bakanı'nı kovdu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovduğunu duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiğini iddia ederek Ermenistan Savunma Bakanı Arshak Karapetyan'ı görevden aldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanı'nı görevden aldı.
GÜNLERDİR TARTIŞILIYOR
Paşinyan, sınır ihlalinin ne zaman gerçekleştiğini söylemedi ancak güvenlik konseyi toplantısında olayla ilgili olarak Bakan Arshak Karapetyan'ı görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin Pazar gününden beri bunu tartıştığını vurguladı.
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