Ermenistan Başbakanı Paşinyan Moskova'da
Ermenistan'da erken seçim hazırlıkları sürerken, istifa etmeye hazırlanan Başbakan Nikol Paşinyan Rusya'ya gitti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde bölgedeki mevcut sorunlar, Karabağ'daki son gelişmeler ve Ermenistan'da yaklaşan erken seçimin ele alınması bekleniyor.
Görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki askeri-teknik iş birliğinin de ele alınacağı söyleniyor.
PAŞİNYAN KARANTİNAYA GİRMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Paşinyan'ın, Putin ile görüşmesinden önce bir haftalık karantinaya girdiği açıklanmıştı.
SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ
Paşinyan ile Putin görüşmesinden önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Ermeni mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmede Karabağ konusu ve diğer meseleler ele alındı.
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