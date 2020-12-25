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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan protestoların artması üzerine “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım” açıklamasını yaptı.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı.

"İstifa etmeye hazırım"

Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan’dan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım” ifadelerini kullandı.

DHA

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