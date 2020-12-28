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Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı!

Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal eden ve karşı saldırıya geçen Ermenistan, Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit ederken 1 askerin de yaralanmasına sebep oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.

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