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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine gün içerisinde ikinci kez ateş açtığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerleri tarafından Kelbecer istikametindeki Aşağı Ayrım yerleşim birimindeki mevzilere 17.00-17.30 saatlerinde ateş açıldığını duyurdu.

Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadı.

Ermenistan askerleri, bugün öğle saatlerinde de Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.

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