Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor

Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi ile Ermenistan arasındaki yol güzergahında yer alan Laçın, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği bu ayın sonunda Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru"ndan, hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrılacak.

Azerbaycan, bildiriye göre 3 yıl içinde inşa etmesi gereken ve Karabağ'daki Ermeni nüfusun, Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı 32 kilometrelik yolu, planlanandan erken tamamladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için Laçın şehrinin dışından geçen bu yeni yolu kullanacak. Eski Laçın koridoru güzergahında güvenliği sağlayan Rus unsurlar da kontrol noktalarını yeni yola taşıyacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan, süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

Ermenistan basını ve sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerine yerleştirilen Ermeni nüfusa, 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Bölgeyi terk eden Ermeni nüfusa evlerini yakmamaları ve çevreye zarar vermemeleri hususunda uyarılar yapılsa da sosyal paylaşım sitelerinde bazı Ermenilerin evleri ve ormanları yaktığına dair görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerini terk eden Ermenilerin boşalttıkları evleri ve etraftaki ormanlık alanları ateşe verdiği görülüyor.