Ermeniler, Azerbaycanlılara ve Türklere saldırdı

Ülkede yaşayan Azerbaycanlılar ve Türkler, araçlarıyla Azerbaycan'a destek vermek amacıyla hafta sonu Montreal kentinde konvoy oluşturdu.

Ermeniler, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan araçlara taşlarla saldırdı.

Saldırıda birçok araç hasar gördü, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kanada'nın Toronto kentinde, bir grup Ermeni ırkçısı, Türklere saldırdı.



In Toronto city of Canada, a group of radical #Armenian|s attacked Turks on the street.pic.twitter.com/7jgG9MvZuB