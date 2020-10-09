Ermeni ordusunun perişan olduğu anlar
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.
Operasyonların başarısında önemli rol oynayan Türk SİHA'ları yine sahneye çıktı.
SİHA'LAR YİNE NOKTA ATIŞI YAPTI
Cephe hattında konuşlu birçok Ermeni tank ve zırhlı aracı, SİHA'ların nokta atışlarıyla havaya uçuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o ana ilişkin havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
#Azerbaycan Ordusu'na bağlı Bayraktar TB2 SİHA'lar, işgal altındaki Dağlık #Karabağ'da işgalci Ermeni güçlerine ait askeri araçları imha etmeye devam ediyor. pic.twitter.com/fjgKd5ltzO— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 9, 2020
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