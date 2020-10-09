Ermeni ordusunun perişan olduğu anlar

Operasyonların başarısında önemli rol oynayan Türk SİHA'ları yine sahneye çıktı.

SİHA'LAR YİNE NOKTA ATIŞI YAPTI

Cephe hattında konuşlu birçok Ermeni tank ve zırhlı aracı, SİHA'ların nokta atışlarıyla havaya uçuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o ana ilişkin havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.