Ermeni mayını can aldı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ağdam Savcılığı, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antipersonel mayını olduğunu açıkladı.

Aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Patlamada aynı aileden 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, diğer kardeş, baba ve bir akrabaları dahil 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden kardeşlerden birinin çocuğunun ise patlamadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.