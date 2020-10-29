Ermeni lobisinden Elon Musk’a baskı: Türksat uydularını fırlatmayın

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında tutunamayan Ermenistan, büyük kayıplar vererek geri çekilmeye devam ederken, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında çılgına dönen Ermeni lobisi, Bakü yönetimine desteğini açıklayan Türkiye’ye karşı her geçen gün farklı bir adım atıyor.

Ermeni lobisi son olarak, Türksat uyduları 5A ve 5B uydularının yapımı ve iki uydunun 2020-2021 yıllarında uzaya fırlatılması için Türkiye ile anlaşma yapan SpaceX’i ve Elon Musk’ı hedef aldı. TechCrunch’ın haberine göre, SpaceX’i e-posta yağmuruna tutan Ermeniler, şirketten ve CEO Elon Musk'tan Türk hükümeti ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

"Birbirinin aynısı mektuplar"

Gönderilen mektuplarda gerekçe olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a tepki vermesi gösterilirken, e-postalardaki metinlerin birbirinin aynısı olması dikkat çekti.

SpaceX’e gönderilen e-postaların ekran görüntüsü