Ermeni kadına Ermenistan'da işkence

Eremnistan'ın işgalci ve sivil düşmanı politikalarından Ermeni halk da nasibini alıyor.

Azerbaycan'ın cephe hattı gerisindeki sivil yerleşim yerlerine terör saldırıları düzenleyerek onlarca sivili katleden Ermenistan'ın, geride kalıp Azerbaycan askerlerinden yardım alan 85 yaşındaki Ermeni kadına da işkence yaptığı belirtildi.

Ermenistan askerlerinin çekilirken geride bıraktığı 85 yaşındaki Evgenia Babayan, Azerbaycan askerleri tarafından bulunmuş ve gerekli tüm yardımlar ile destek sağlandı.

Ermenistan'ın aksine bu yaşlı kadın, sorguya çekilmeden önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcileri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Babayan, gerekli destek ve yardımdan sonra, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu'nun insani desteğiyle Ermenistan'a iade edildi.

AZERBAYCAN ALEYHİNDE KONUŞMASI İÇİN İŞKENCE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dışişleri Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Babayan'ın Ermenistan'da işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Hacıyev, 'Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu'nun insani desteğiyle Ermenistan'a iade edilen 85 yaşındaki Evgenia Babayan'ın, Ermenistan'da psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalması ciddi bir üzüntü ve endişe kaynağıdır.' dedi.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Ermenice yayınlanan bir videoda, yaşlı kadının önceden hazırlanmış bir metni zorla okumak zorunda kalıyor.

Hacıyev'in açıklamasında, edinilen bilgiye göre, kadının yakın akrabalarının da Ermeni Özel Servisleri tarafından yürütülen soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.