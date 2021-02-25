Ermeni Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Paşinyan da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan'da darbe hareketliliği yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

PAŞİNYAN'DAN: BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR, HALKI SOKAKLARA ÇAĞIRIYORUM

Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la süren 6 haftalık çatışmaların ardından Ermenistan'da eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Ermenistan lideri istifa çağrılarıyla karşılaşmış ancak görevini bırakmamıştı.

Ermenistan ordusunun istifa çağrısının ardından Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

PAŞİNYAN DA GENELKURMAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Ordunun muhtıra verdiği Başbakan Nikol Paşinyan da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

İSKENDER FÜZELERİ SÖZLERİ BAŞINI YAKTI

Paşinyan'ın Rus balistik füzesi İskender hakkında yaptığı yorumların başını yaktığı belirtildi.

PAŞİNYAN'A TEPKİLER DİNMİYOR

Ermenistan ordusunun çağrısıyla yeniden gündeme istifa talebi aylardır ülkede konuşulan en önemli mesele. Özellikle Erivan merkezli yapılan ve Azerbaycan karşısında Karabağ'da alınan tarihi hezimet sonrası artış gösteren istifa talepleri gün geçtikçe büyüyor.

Hemen her hafta polis müdahaleleriyle sonuçlanan ve arbedenin yaşandığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan ve beraberindeki hükümetin istifasını talep ediyor.

AZERBAYCAN YILLAR SONRA TOPRAKLARINA KAVUŞTU

Bu tepkilerin en önemli sebebi de elbette ki Karabağ'da yaşanan tarihi hezimet. Yıllar boyunca işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında hüküm sürmeye çalışan Erivan yönetimi, Azerbaycan'ın Türk topraklarını gasbetmiş, hukuksuzca el koymuştu. Son olarak Azerbaycan'ın çağrılarını kulak ardı eden Ermenistan yönetimine karşı 27 Eylül 2020 tarihinde bir operasyon başlatılmıştı.

Sayılı gün içerisinde tamamlanan bu operasyon ile Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprakları özgürlüğe kavuşturulmuştu.