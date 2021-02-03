Ermeni gazeteciden Karabağ savaşı itirafı

Karabağ'daki çatışmaya gönüllü olarak katılan Ermeni gazeteci, yurt dışındaki Ermenilerin, savaşa katılmak için yetkililere başvurduğunu söyledi.

Hokhikyan, "6 Ekim'de Karabağ'da gönüllü grubumla birlikte Fransa ve Rusya'dan Ermenilerle tanıştım. 12 Ekim'de arkadaşım Amerika'dan aradı ve Karabağ'a gelmek için izin istedi." dedi.

Kırım Milletvekili Armen Mardoyan, savaşın ikinci gününde Karabağ'a 450 tecrübeli savaşçıyı göndermek istediğini açıkladı. Hokhikyan, Alexander Boroda'nın da, Karabağ'a 7.000 gönüllüyü göndermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ermenistan tarafı, Karabağ'daki çatışmalara yabancı uyrukluların katıldığını reddetse de, savaş sırasında Azerbaycan ordusu tarafından çok sayıda çetci öldürüldü.

Bunların arasında farklı ülkelerin vatandaşları vardı.

Karabağ'daki savaş sırasında Fransız Ermenilerinden birinin çektiği bir video, pek çok tartışmaya neden oldu. Görüntülerde, Ermeni askerlerinin ne kadar moralsiz olduğundan söz ediliyordu.

PKK'LI TERÖRİSTLER BİLE KATILDI

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan bir Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını teyit etmişti.