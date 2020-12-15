Ermeni Bakan kirli planı deşifre etti
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Erivan yönetiminin, Bakü'ye terk ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma önceliğini düşündüğünü söyledi. Böylelikle Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu.
Azerbaycan'ın 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın öncülüğünde ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Ermeni güçleri, anlaşmada yer alan bölgelerden çekilirken, öte yandan Erivan yönetiminin kirli planı deşifre oldu.
"ÖNCELİĞİMİZ KAYBETTİĞİMİZ TOPRAKLARI KURTARMAK"
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, yaptığı açıklamada, "Erivan yönetimi, Bakü'ye terk ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma önceliğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Ermenistan geçtiğimiz hafta sonu da Dağlık Karabağ'daki iki köyde çatışma başlatarak, ateşkesi bozmuştu.
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