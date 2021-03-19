Ermenistan'da bir gazeteci kafede oturduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan da Ermenistan'ın bilişim bakanıydı. Bakan Ermeni gazeteciyi önce zorla dışarı çıkartmak istedi ardından da yumrukladı.

Kafede oturuyordu saldırıya uğradı. Ermeni gazeteci Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan tarafından darp edildi.

Gazeteci Paylak Fakhradyan bir kafede otururken içeri Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan girdi.

Ermeni bakan gazeteciyi yumrukladı



🔹Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciyi zorla dışarı çıkartmak istedi ardından da yumrukladı.

🔹Arshakyan'ın neden böyle bir eyleme giriştiği henüz açıklanmazken, söz konusu görüntüler ülkede tepkilere yol açtı pic.twitter.com/E3s3qMe38N — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 19, 2021

Ermeni bakan gazeteciye bir kaç soru sorduktan sonra onu dışarıya çıkarmak için kolundan çekiştirdi. Gazeteci direnince yüzüne yumruk attı.

Ardından Ermeni Bakan Arshakyan kafeyi terk etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmiyor. Siyasi kaos içerisinde bulunan ülkede bakanın gazeteciye uyguladığı şiddet bir anda ülkenin gündeminde ilk sıraya yükseldi.